De Vroome voorzitter, Van Dop directeur bij GA Eagles

Directie

De directie van de Go Ahead Eagles Holding BV, waar zowel het voetbalbedrijf als het stadion onder valt, wordt gevormd door Willy Wientjes en Hans de Vroome. Laatstgenoemde zal ook de rol van voorzitter op zich nemen als opvolger van Edwin Lugt. De directeursfunctie komt nu dus in handen van Jan Willem van Dop, die het managementteam gaat vormen met technisch manager Paul Bosvelt en algemeen manager Martijn Hegeman. Van Dop begint op 16 juli bij Go Ahead Eagles.

Jan Willem van Dop was eerder in totaal vijftien jaar als directeur actief bij Feyenoord en FC Utrecht. Go Ahead Eagles hoopt en denkt dat Van Dop met zijn schat aan ervaring en expertise als bestuurder in het betaald voetbal de organisatie verder kan professionaliseren. Een proces dat aan de voetbalkant reeds in gang is gezet.