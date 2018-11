Debutant Agbaljan geveld door kramp: ‘Dit is andere koek’

Zijn competitiedebuut voor Go Ahead Eagles ging gepaard met de eerste thuisnederlaag voor de Deventer ploeg. ,,Een flinke domper”, bekende Gor Agbaljan, die het vrijdagavond 77 minuten volhield in de Adelaarshorst tegen TOP Oss, maar zich toen noodgedwongen moest laten vervangen vanwege kramp.

De gelegenheidsrechtsback, die zijn debuut mocht maken vanwege de schorsing van Julian Lelieveld, keek vervolgens met lede ogen toe hoe Huseyin Dogan de Brabanders vijf minuten voor tijd naar de overwinning schoot: 0-1. ,,Ik had het gevoel dat we nog gingen winnen, op het moment dat ik naar de kant ging. Daar is Go Ahead wel vaker in geslaagd, toeslaan in de slotfase. Maar ik zag wel dat TOP Oss steeds sterker werd…”

En uiteindelijk was het niet onverdiend dat de bezoekers met de zege aan de haal gingen, erkende de 21-jarige Armeen. ,,Ik denk dat de voornaamste les na deze wedstrijd is dat we geduldiger moeten blijven als ploeg. TOP Oss toonde zich in die zin volwassener dan wij.”

Zenuwen

Agbaljan zei dat hij graag de wedstrijd had uitgespeeld. ,,Maar ik kon echt niet verder en gaf zelf aan dat ik gewisseld moest worden. Ik voelde toch wel wat zenuwen voor de aftrap, het is een tijdje geleden dat ik zo’n belangrijke wedstrijd heb gespeeld. Dit is andere koek dan zo nu en dan een potje bij de beloften. Misschien heeft dat toch meegespeeld bij die krampverschijnselen, ik weet het niet”, zei hij schouderophalend.

,,Eerst liet ik me naar de grond zakken bij een corner van TOP Oss. Dat was niet zo handig. Ik ben snel weer opgestaan en even later kon ik veilig naar de kant. Als ik door had gespeeld, dan had ik misschien zelf een tegentreffer ingeleid omdat ik geen sprintje meer kon trekken. Dat wilde ik sowieso voorkomen.”