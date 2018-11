‘Debutant’ Overgoor beleeft ‘kansloze avond’ met Go Ahead

Sjoerd Overgoor verloor met Go Ahead Eagles woensdagavond in de Johan Cruijjf Arena kansloos van een zakelijk en verre van groots Ajax. Het zorgde voor gemengde gevoelens bij de routinier.

,,We hadden ons meer willen laten zien’’, bekende Overgoor na de 3-0 verliespartij die heel veel weg had van een grote rondo op de training. ,,Voetballend kwamen we er niet aan te pas, dit tempo zijn wij niet gewend. Daar moeten we onze lessen uit trekken. De trainer zei het naderhand ook in de kleedkamer. Wij waren de prooi en Ajax liet ons niet meer los. Dat moeten wij in de eerste divisie ook gaan doen met onze tegenstanders.’’

Lach

Toch was er ook de lach bij Overgoor, die na drie korte invalbeurten in de competitie tegen Ajax zijn eerste basisplaats kreeg van John Stegeman. ,,Daar heb ik de dagen voorafgaand aan deze wedstrijd wel van genoten’’, bekende de 30-jarige middenvelder. ,,Zeker als je bedenkt waar ik in juli stond, ben ik blijkbaar toch goed bezig. Mooi dat ik hier mocht spelen.’’

Respect

Overgoor moest als extra controleur naast Jeff Stans voor wat de balans bewaken. Dat slaagde deels. ,,We waren vooral aan het tegenhouden deze wedstrijd.’’ Het respect voor Ajax was groot en GA Eagles noteerde nog geen handjevol overtredingen. ,,Het is niet dat we te lief waren voor Ajax. We wilden echt wel, maar konden niet in de duels komen. Ze zijn dan allemaal wel heel erg vlug bij Ajax.’’

Schöne