Debutant Schets zet weer stap naar doel: contract bij Go Ahead Eagles

Niet gek, want door zes te scoren voor de beloften van Go Ahead Eagles in de laatste drie duels, had de 20-jarige geboren Zeeuw eigenhandig zijn debuut in het betaald voetbal afgedwongen. ,,Natuurlijk is het jammer dat de ploeg voor de vierde keer op rij verloren heeft, maar ik ben erg blij dat ik mijn debuut heb mogen maken voor Go Ahead Eagles. Fantastisch om in dit stadion te spelen”, glunderde de spits met gepaste trots, ondanks de 1-3 nederlaag tegen FC Eindhoven.