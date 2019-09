Debuut Belg Mertens, Berden aanjager op links bij GA Eagles

VOORBESCHOUWINGMet nieuw en fris elan begint Go Ahead Eagles zaterdagavond aan de tweede fase van het seizoen. In de thuiswedstrijd tegen Excelsior maakt Jenthe Mertens vijf dagen na zijn entree in Deventer meteen zijn debuut, terwijl Martijn Berden van trainer Jack de Gier de beloning ontvangt voor een prima eerste periode in Deventer.

Toch was het bij GA Eagles de week van Jenthe Mertens. Tot afgelopen maandag wist nagenoeg niemand in Deventer nog van het bestaan de jonge Belg, na morgenavond is dat definitief anders. Mertens krijgt in het topaffiche van de eerste divisie – die live wordt uitgezonden op het open televisienet van Fox – 120 uur na het tekenen van zijn contract direct een basisplek, die ten koste gaan van Donny van Iperen.

Onterecht is dat op het eerste oog niet. Mertens maakt een frisse indruk in de eerste dagen op het trainingsveld en oogt als een moderne rechterverdediger. Defensief prima in de duels, snelheid en veelvuldig mee opkomend in de duels. ,,Precies de rechtsback die we zochten, hij heeft zich laten zien’’, erkende De Gier vrijdagmiddag na de laatste training voor het treffen met de Rotterdammers. De trainer was onder de indruk van de volwassenheid van de pas 19-jarige Mertens. ,,Hij oogt volwassen en is een slimme jongen. Dat bleek wel uit de gesprekken die ik met hem voerde. Hij kende onze speelwijze, wist wie onze komende tegenstanders waren en hoe Go Ahead leeft. Hij had zich heel goed voorbereid en is fit. Klaar om te spelen.’’

Berden

De entree van Berden in het elftal van GA Eagles was een minder grote surprise. De gewezen aanvaller van Jong-Vitesse en –PSV maakte de afgelopen in zijn vier invalbeurten indruk. Steeds dreigend, veel gevaar, altijd op zoek naar de actie en de goal. ,,Martijn heeft als invaller gebracht wat wij graag zien. Hij heeft zijn kansen gepakt’’, aldus De Gier.

Berden neemt plek als linksbuiten, waardoor Richard van der Venne een plekje zakt naar zijn favoriete positie als aanvallende middenvelder. Dat gaat ten koste van Alexander Bannink. De routinier slaagde er in de eerste maand nog niet in zijn stempel te drukken op het aanvalsspel van Go Ahead, maar weet ook dat zijn kansen in de komende weken en maanden echt wel gaan komen. ,,Van Alex verwachten we net wat meer. Hij heeft eredivisie-ervaring en begreep onze keuze wel. Richard brengt op dit moment net wat meer energie in wedstrijden.’’

Blessures

De Gier kan tegen Excelsior niet beschikken over de geblesseerden Jeroen Veldmate en Wout Droste. Verder is iedereen fit en dus moeten ook Samuel Wakana, Jarno van den Bos en Max Leeflang op de tribune plaatsnemen.

Excelsior

De Gier is gewaarschuwd voor Excelsior, dat met mannen als Luigi Bruins, Joël Zwarts, Thomas Verhaar en Jeffry Fortes een gevaarlijke ploeg hebben. De Rotterdamse eredivisiedegradant van vorig seizoen staat momenteel (gedeeld) derde in de eerste divisie. ,,Een aardige graadmeter’’, oordeelde Elmo Lieftink. Trainer De Gier sloot zich daarbij aan. ,,Een goeie ploeg, ze hebben niet voor niets 9 punten gepakt al. Daarin zijn ze iets volwassener dan wij’’, doelde de trainer op de ongelukkige 2-1 nederlaag van vorige week in Eindhoven.

Dat GA Eagles in de voorbereiding op het seizoen na een prima wedstrijd met 2-0 won van Excelsior zegt De Gier twee maanden later weinig in de jacht op de derde thuiszege. ,,Niets zelfs.’’

Qua statistieken heeft GA Eagles in eigen huis echter weinig te vrezen van Excelsior, dat slechts zes keer wist te winnen in de 33 wedstrijden van de afgelopen zes decennia. De Deventer ploeg was 22 keer de baas in eigen huis.

De wedstrijd in de Adelaarshorst begint zaterdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.