Debuut Groenbast bij GA Eagles; Stegeman trekt rookgordijn op

Joey Groenbast maakt vrijdagavond zijn seizoensdebuut in de basis bij Go Ahead Eagles. De 23-jarige verdediger neemt in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht de plek in van de geschorste Julian Lelieveld.

Groenbast krijgt van trainer John Stegeman de voorkeur boven Dennis Hettinga en Gor Agbaljan, die eerder dit seizoen Lelieveld al eens vervingen als rechtsback. Groenbast heeft veel blessureleed gehad dit seizoen. Stegeman kon daarom voor de winterstop geen enkele keer een beroep doen op Groenbast. Het voormalig jeugdadept van Feyenoord raakte half april vorig jaar tegen FC Eindhoven geblesseerd aan de knie waar een los stukje kraakbeen Groenbast bleef kwellen. Na vijf optredens bij de beloften en een invalbeurt tegen Sparta is Groenbast – bijna een jaar later - klaar voor een rentree in de hoofdmacht, aldus Stegeman.

Kwartet

Op het middenveld heeft Stegeman nog een puzzel op te lossen. ,,Maar dat laat ik in het midden’’, zegt de trainer over de luxepositie op het middenrif waar Jeff Stans, Istvan Bakx, Paco van Moorsel en Richard van der Venne strijden om drie plekken. Met vier basiswaardige spelers zal er nu wekelijks een moeten sneuvelen bij Go Ahead, dat behalve de afwezigheid van Lelieveld verder geen personele of fysieke zorgen kent. Vorige week tegen FC Twente werd Stans gepasseerd, maar die keuze van Stegeman pakte ongelukkig uit. De balansbewaker, die vorig seizoen in Dordrecht nog scoorde vanuit een vrije trap, lijkt een zekerheidje vrijdagavond. Ook Van Moorsel is bezig aan een sterke fase. ,,Ik heb nog wel meer goeie middenvelders en moet elke week mensen teleurstellen’’, aldus Stegeman, die zijn kaarten deze week tijdens de trainingen op de borst hield. Het is een luxepositie, oordeelt de coach. ,,Ik ben nooit geheimzinnig, maar ga de opstelling dit keer niet prijs geven.’’

Drukke agenda

Stegeman haalt de schouders op. In de overvolle weken die komen zal er wel vaker een mutatie noodzakelijk zijn. In de komende acht dagen speelt Go Ahead drie keer: FC Dordrecht-uit (vrijdag 29 maart), Telstar-thuis (maandag 1 april) en Jong AZ-thuis (vrijdag 5 april). Hoewel Stegeman slechts zelden ingrijpende mutaties doorvoert, zullen die komende maand zeer waarschijnlijk vaker voorkomen. Want half april volgt er voor Go Ahead wederom een cyclus van drie wedstrijden in acht dagen (Jong Ajax, Jong PSV, TOP Oss). Spelers af en toe wat extra rust geven is geen gekke gedachte in de aanloop naar de play-offs in mei. ,,Daar ben ik helemaal niet mee bezig nog. Eerst Dordrecht… We hebben nog niets tastbaars. Eerst die play-offs maar eens zien te halen.’’

FC Twente

Ondanks de teleurstelling na het 1-2 verlies tegen FC Twente (1-2 verlies) zag Stegeman ook flink wat positieve punten in het Deventer spel in de topper. ,,We hadden Twente bij de strot’’, aldus Stegeman. ,,Na de rust zijn ze de middenlijn niet meer over geweest en we hadden 63 procent balbezit.’’ De blunder van keeper Hobie Verhulst bekte Go Ahead. ,,Het is voor een keeper zaak om mentaal sterk te zijn in dit soort fases. Wij kunnen hem helpen daar doorheen te komen, maar die vaardigheid beheerst Hobie zelf ook wel. Hij is kritisch genoeg op zichzelf en is een prima keeper, vind ik.’’

Dreun

In Dordrecht wacht een getergde ploeg die vorige week met 8-1 verloor van FC Eindhoven. Het is wisselvalligheid troef in Zuid-Holland. De ploeg van trainer Claudio Braga pakte een punt tegen NEC en wist te winnen van Roda JC en Cambuur. Een gevaarlijke tegenstander dus, erkent Stegeman, die zich gelukkig zal prijzen met het natuurgras wat sinds deze voetbaljaargang in het Riwal Hoogwerkers Stadion ligt. ,,Thuis spelen ze altijd goed, we kunnen de borst natmaken’’, wist Stegeman.

De aftrap van het duel tussen FC Dordrecht en GA Eagles is vrijdagavond om 20.00 uur. Scheidsrechter Edgar Bijl moet het treffen in goede banen leiden.