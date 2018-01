Defensieve reus nieuw fundament bij GA Eagles

Robin Buwalda is de verpersoonlijking van het nieuwe GA Eagles dat na een belabberde eerste seizoenshelft alsnog de weg naar de play-offs zoekt in de Jupiler League.

Hij is groot, fysiek sterk en gesierd met kleurrijke tatoeages op de linkerarm. Maar bovenal een man met een missie. Robin Buwalda wil Go Ahead Eagles bij de hand nemen op weg naar eerherstel in de Jupiler League. Na de beschamende eerste seizoenshelft is Deventer in last en moet de 23-jarige centrale verdediger het fundament worden waarop Go Ahead nieuwe successen bouwt.

Verbijstering

Buwalda glimlacht. Ook de stoere westerling zag de sportieve teloorgang in Deventer – van een afstandje - met verbijstering aan. Maar die tijd is voorbij, stelt de Leidschendammer. GA Eagles gaat de play-offs om promotie halen en vindt snel de weg naar boven terug, voorspelt hij. Te beginnen vanavond in Nijmegen, uitgerekend tegen NEC, waar hij nog tot volgend jaar zomer onder contract staat.

,,Het is natuurlijk best gek om in je eerste wedstrijd voor GA Eagles tegenover jongens te staan die vorige maand nog mijn ploeggenoten waren’’, bekent Buwalda. ,,Met Kevin Jansen en Anass Achahbar heb ik de hele week al contact. Met hen zat ik vaak in de auto naar Nijmegen en zij plagen door te zeggen dat wij geen kans hebben tegen NEC. Natuurlijk weet ik ook dat NEC op veel posities meer kwaliteit heeft dan Go Ahead, maar kansloos zijn we zeker niet. De druk ligt bij NEC. Zij willen kampioen worden en mogen niet verliezen. Als wij een resultaat halen, is dat meegenomen.’’

Play-offs

Ook Buwalda was een tikkie sceptisch toen hij op 2 januari voor de eerste keer naar de Adelaarshorst reed. Want de sportieve martelgang van Go Ahead werd ook in Nijmegen de afgelopen maanden met gefronste wenkbrauwen bekeken. ,,Voor het seizoen zag NEC Go Ahead als een van de concurrenten in de titelstrijd. De laatste maanden is daar geen sprake meer van’’, aldus Buwalda, die na tien dagen in Deventer echter positief verrast is. ,,Deze selectie is goed genoeg om de play-offs om promotie te halen.’’

Knieblessure

Buwalda maakte ruim vier jaar geleden in het shirt van ADO Den Haag zijn debuut als prof in de wedstrijd tegen Ajax. Ondanks een langdurig contract bleef de definitieve doorbraak uit bij de club waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. Via twee verhuurperiodes bij VVV-Venlo dwong Buwalda in 2016 een contract af bij NEC, waar hij dit seizoen echter werd geteisterd door een knieblessure.

Scheurtje

,,In oktober tegen RKC kreeg ik eindelijk de kans in de basis, maar liep ik een scheurtje in de meniscus op. Daardoor heb ik meer dan twee maanden aan de kant gestaan. Ik ben geen opgever, maar het is belangrijk om nu speelminuten te maken. Bij NEC is die kans klein vanwege de grote concurrentie op mijn positie. Ik moet wedstrijden spelen onder druk, op hoger niveau. Daarom ben ik ook naar Deventer gekomen. Hier wil ik zowel persoonlijk als met de club stappen omhoog te maken.’’

Wederopbouw