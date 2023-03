Definitief geen supporters van GA Eagles in uitvak Cambuur, directie solidair met fans

De gemeente Leeuwarden besloot een week geleden om dit seizoen geen uitsupporters meer toe te laten tot de wedstrijden van SC Cambuur. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van ongeregeldheden rond de Friese derby tussen Cambuur en SC Heerenveen. Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, liet al snel weten dat zijn club er niet blij mee was en dat er, onder andere samen met de KNVB, werd gekeken naar mogelijke stappen.

Die stappen blijven uit, want Go Ahead Eagles meldt op haar site dat het afziet van een kort geding. ,,We hebben de afgelopen dagen zeer uitvoerig overleg gehad met externe juristen en met juristen van een aantal getroffen clubs. Uit al die gesprekken is inmiddels naar voren gekomen dat de slagingskans van het aanspannen van een kort geding juridisch gezien kansloos is. Wel wordt er door de getroffen clubs een bezwaarprocedure opgestart om tegen het besluit van de burgemeester in verweer te gaan.”