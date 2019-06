Degradatie jeugd Onder 17 tegenvaller voor GA Eagles

Quick was beter op sportpark De Muggert in Wesepe en koesterde al snel een 0-3 voorsprong. Beau de Bone deed na rust met twee treffers iets terug, maar het slotakkoord was voor de Hagenaars. ,,De nederlaag was terecht, we waren vandaag niet goed genoeg, simpel zat’’, concludeerde Yildirim op de clubsite. ,,De uitslag liegt er niet om en had zelfs hoger uit kunnen vallen. Er zit niets anders op dan volgend jaar met een nieuwe lichting aan een nieuw team te bouwen in de Tweede Divisie.”