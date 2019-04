Dekker beleeft vervelend weerzien met Ajax: ‘Zo hebben we niets in play-offs te zoeken’

,,Ik had me dit heel anders voorgesteld", zei Dekker. ,,De trainer zei net in de kleedkamer dat we niets in de play-offs te zoeken hebben als we zo doorgaan. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. We misten concentratie, scherpte en wat ook niet hielp, was dat we ze na onze goals snel weer tegen kregen. Dat waren wel mentale tikkies.”