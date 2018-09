Dekker vertrekt met de borst vooruit bij GA Eagles

In de bus op weg naar Almelo kwam vorige week het besluit. De twijfel, onzekerheid en het gebrek aan perspectief knaagden aan het gemoed van Thijs Dekker. De invalbeurt bij de beloftenwedstrijd tegen Jong Heracles veranderde daar niets meer aan. De zelf geïnitieerde breuk tussen de middenvelder en GA Eagles bleek onafwendbaar.

,,De teleurstelling is groot'', bekent Dekker vijf dagen na het ontbinden van zijn nog één jaar doorlopende contract. ,,Ik wilde slagen bij GA Eagles. Ben een Deventer jongen en heb hier in totaal acht jaar gespeeld. Dit is mijn club en dan lijkt het me logisch dat ik baal als het zo eindigt.''