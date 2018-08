Demmers gaat werken aan de opleiding voor trainers bij KNVB

Jeff Stans staat in startblok­ken met vernieuwd GA Eagles

17 augustus Jong FC Utrecht heeft al lang geen geheimen meer voor Go Ahead Eagles en Jeff Stans: ,,De hele week worden we op een groot scherm al bestookt met beelden in de kleedkamer." Het moet de vernieuwde Deventer ploeg vanavond helpen aan een voortvarende start in de Keuken Kampioen Divisie.