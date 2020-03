Deniz Turuc voetbalt gewoon alsof er niets aan de hand is

Overal in Europa ligt het voetbal stil. Nou ja, bijna overal. Deniz Turuc, oud-speler van Go Ahead Eagles, kwam afgelopen weekeinde ‘gewoon in actie’ bij Konyaspor-Fenerbahce.

In Istanbul zaten de terrassen maandagmorgen vol met mensen. Alsof het coronavirus met een boog om de Bosporus is getrokken, laveerde de miljoenenstad zich aan de dagelijkse gebruiken. Bij dat vaste ritueel van de Turken hoort sowieso voetbal, moeten de beleidsbepalers hebben gedacht toen ze afgelopen weekend de lichten op groen zetten voor de wedstrijden in de Süper Lig. Net als in Rusland werd ook in Turkije gevoetbald. ‘The Show most go on’.

Deniz Turuc zat zaterdag in Konya, een stand in het zuidwestelijk deel van Midden-Turkije. De Enschedese international van Turkije kwam in de 46ste minuut in het veld. Hij werd niet uitgefloten, niet uitgejouwd, want het stadion van de plaatselijke trots was het verder leeg. Toeschouwers waren niet welkom.

Voetballen onverantwoord

Turuc doet er twee dagen later liever het zwijgen toe. Voetballers moeten voetballen en niet teveel praten over dit soort zaken, zo is de teneur bij de alles bepalende mensen. Niet iedereen houdt zich daar aan. De Nigeriaanse routinier John Obi Mikel, ex-Chelsea en tegenwoordig spelend voor Trabzonspor, liet afgelopen weekend weten dat ‘spelen onverantwoordelijk is. Er is meer in het leven dan voetbal’, zei hij.