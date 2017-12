Dennis Bekking en GA Eagles gaan toch samen verder

Bekking en de clubleiding wilden ondanks alle sportieve malheur toch met elkaar door en zijn dat donderdag overeengekomen. Bekking werd op 27 november uit zijn functie gezet vanwege de slechte resultaten van GA Eagles in de Jupiler League. Een afscheid lag voor de hand, maar de Wijhenaar kon zich wel vinden in de nieuwe functie bij de club. Bekking moet in zijn nieuwe baan de samenwerking gaan zoeken met buitenlandse partners. ,,We zijn verheugd over deze uitkomst'', liet GA Eagles-directeur Hans de Vroome in een reactie weten. ,,Wij moeten als club steeds vaker over de grens kijken en daarin kan Dennis Bekking een belangrijke rol vervullen. Dit is een job die Dennis goed past.''