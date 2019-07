Dennis Hettinga op proef bij TOP Oss

Hettinga is transfervrij, nadat zijn aflopende contract in Deventer niet werd verlengd. De 23-jarige Deventenaar kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 26 wedstrijden in het roodgeel. Voorheen speelde hij voor Helios en Rohda Raalte. Nu krijgt hij de kans om een nieuw contract af te dwingen in het betaald voetbal, bij TOP Oss.

Oud-teamgenoten

Giovanni Büttner ging Hettinga al voor. Net als bij Hettinga liep Büttners contract bij Go Ahead Eagles af. Maar de vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen debuteerde voor Go Ahead in het bekerduel met Ajax in de Arena (3-0), wist een proefperiode in Oss begin deze maand al om te zetten in een contract. Ook oud-Eagle Sjoerd Overgoor is actief voor de Brabantse club.