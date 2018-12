Derbyverlies jeugd GA Eagles, trainer Kromkamp content

video Captain Veldmate heeft Gronings strijdplan: ‘Met de kop d’r veur’

7 december Hoewel Go Ahead Eagles twee nederlagen op rij moest slikken, heeft Jeroen Veldmate alle vertrouwen in een goede afloop van het thuisduel met Helmond Sport. ,,Wat gebeurd is moeten we achter ons laten, gewoon weer met de kop d’r veur”, zei de aanvoerder in onvervalst Gronings.