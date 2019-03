Deventenaar Van der Heyden vervangt Smith bij FC Twente

Go Ahead Eagles aast op ‘dubbel’, maar kent zwakke balans tegen Twente

21 maart Go Ahead Eagles droomt van een nieuwe stunt tegen FC Twente, zondag in eigen huis. Zeker na de eerdere 0-1 winst in Enschede, zou de ‘dubbel’ het toch al prima seizoen in de Keuken Kampioen Divisie van wat extra franje voorzien.