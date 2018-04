Deventer voetbalicoon Bertus Zwerus overleden

Zwerus struinde de hele wereld over op zoek naar voetbalgeluk. Maar Nieuw-Zeeland of China konden voor Bertus Zwerus niet aan tippen aan ‘zijn’ rood-gele stad aan de IJssel. Het voetbalicoon begon begon eind jaren 50 als jeugdtrainer bij Daventria en was nadien actief bij onder meer de KNVB, PEC Zwolle en grote liefde GA Eagles. Hij werkte in de Adelaarshorst onder erkende oefenmeesters als František Fadrhonc, Dwight Lodeweges, Henk ten Cate.

Zwerus was een pionier van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ruim tien jaar lang was hij hoofdcoach van Puck Deventer, het vrouwenbolwerk dat hij landskampioen maakte.