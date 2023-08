Deze vier dingen moet je weten over het openingsduel van Go Ahead Eagles

Een wereld van verschil en rentree Gerrit Nauber, dat valt vooral op bij winnend Go Ahead Eagles

Na een uur heb je zaterdag niet echt het idee dat Go Ahead Eagles nog wint van FC Den Bosch. Maar in de dertig minuten daarna is het een wereld van verschil. Het is een van de opvallende dingen in Wenum-Wiesel, waar de ploeg uit Deventer alsnog wint (2-1).