Disciplinair gestrafte Eyibil per direct weg bij GA Eagles

Mogen Go Ahead Eag­les-supporters coronare­gels negeren? ‘We grijpen niet koste wat het kost in’

12 april Een feestje in Bathmen werd vorige week met honden en de brandweer beëindigd, maar honderden supporters van Go Ahead Eagles konden zondag in Deventer vrijelijk de coronaregels overtreden zonder dat de politie ingreep. ,,Heel verstandig om dit te laten gaan’’, zegt sociaal-psycholoog Paul van Lange. ,,Het is meten met twee maten, maar we willen toch ook maatwerk.”