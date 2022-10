Dit zijn de beste drie bekeravonturen van Go Ahead Eagles in deze eeuw

Roemloze uitschakeling in de eerste ronde, een glorieuze zegetocht die pas ophoudt in kwart-, halve of hele finale: alles is mogelijk in de beker. De drie beste campagnes van Go Ahead Eagles in deze eeuw op een rij.

2022 -De mars eindigt tegen PSV

In Almere begint de bekerzegereeks van Go Ahead Eagles van het seizoen 2021/2022. De plaatselijke City is op 27 oktober 2021 met 2-0 de sigaar, net als Roda JC 15 december in de Adelaarshorst. In eigen huis slikt Heerenveen op 18 januari een goal minder, waarna de Deventer productie in De Goffert weer wordt verdubbeld: 2-0 tegen NEC. Pas in de halve finale, op eigen veld tegen PSV, moet GA Eagles tegendoelpunten incasseren. Maar die zijn wel fataal: 1-2. De bekermars eindigt pas bij de laatste vier.

Kevin van Diermen van IJsselmeervogels duelleert met Go Ahead Eagles-speler Martijn Berden.

2020 - FC Utrecht heeft geen pingels nodig

Ook in het seizoen 2019/2020 is de aftrap van de bekercampagne van Go Ahead Eagles tegen en bij Almere City. De thuisclub moet op 29 oktober 2019 met 3-1 het onderspit delven. FC Twente krijgt in de Grolsche Veste op 17 december een draai om de oren (2-5), maar zover laat IJsselmeervogels het niet komen op 23 januari 2020. Na een 1-1 stand na 90 minuten neemt de Deventer ploeg wel de strafschoppen beter. FC Utrecht heeft de pingels op 13 februari in de Adelaarshorst echter niet nodig: 1-4.

Urby Emanuelson van Ajax en Nigel Hasselbaink van Go Ahead Eagles in gevecht in de halve bekerfinale in 2010.

2010 - Het demasqué volgt tegen Ajax

Winnen na verlenging is ook een kunst. In het bekerseizoen 2009/2010 flikt Go Ahead Eagles dat twee keer. Op 23 september 2009 bij Rijnsburgse Boys (1-4), op 27 oktober in de eigen Adelaarshorst tegen FC Emmen: 4-2. Heracles moet er op 21 december thuis in reguliere tijd al aan geloven (0-2), net als NAC Breda op 27 januari 2010 (1-2). Dan maakt Deventer zich op voor een flitsende halve finale op eigen veld. Maar op 25 maart volgt een demasqué tegen Ajax: 0-6.

De vorige eeuw

In de vorige eeuw waren er nog heel wat fraaie bekerreeksen voor Go Ahead Eagles:

1984/1985, Kwartfinale, FC Wageningen 0-2

1982/1983, Kwartfinale, Haarlem 0-4 en 1-1

1980/1981, Halve finale, AZ’67 2-2 en 1-6

1967/1968, Halve finale, ADO 0-1

1966/1967, Halve finale, Ajax 1-2 nv

1965/1966, Halve finale, ADO 2-4

1964/1965, Finale, Feyenoord 0-1. Met als beloning een Europa Cup-optreden in het seizoen erop, waarin het Schotse Celtic in de eerste ronde te sterk was: 6-0 en 1-0.