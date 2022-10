Doelman Erwin Mulder door handblessure weken uit de roulatie bij GA Eagles

reactie Eerste doelpunt voor GA Eagles maakt Evert Linthorst niet blijer: ‘Volendam wordt belangrijk­ste wedstrijd van het jaar’

Zijn eerste doelpunt voor Go Ahead Eagles ten spijt, hield Evert Linthorst toch een vervelend gevoel over aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (3-4). ,,We geven de doelpunten veel te makkelijk weg’’, bromde de middenvelder, die in de rust noodgedwongen werd gewisseld.

4 september