Doelman Gorter helpt GA Eagles aan punt in smakeloos duel

Voor de vijfde keer dit seizoen eindigde een wedstrijd van Go Ahead Eagles in 0-0. Voor de vijfde keer deze eeuw ook bleef de Deventer ploeg overeind na een duel met NAC Breda. Toch was het gelijkspel gisteravond slechts een doekje voor het bloeden. Eentje die de open wond van de laatste weken afdekte, maar vooral een nieuw epistel vormde in een zouteloos stukje seizoensproza.

Natuurlijk wijst trainer Kees van Wonderen op vechtlust, inzet en de 4 punten uit de laatste twee duels, maar GA Eagles deint toch vooral mee op de onvoorspelbare golven van de eerste divisie. Af en toe een piek, om een week later kopje onder te gaan. Na de opleving in Helmond was GA Eagles niet bij machte om het geplaagde NAC verder onderuit te halen. Natuurlijk zijn de Bredanaars een van de betere ploegen in de eerste divisie. NAC heeft immers een reservebank waar GA Eagles slechts van kan dromen, maar dan nog was het vanuit Deventer perspectief te pover om content te kunnen zijn met een gelijkspel.