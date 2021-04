Doelman Gorter opvallend koel na record: ‘Dit was mijn slechtste wedstrijd van het seizoen’

Voor Jay Gorter was het vrijdagavond dubbelop feest. Naast de krappe zege op Jong FC Utrecht (0-1), hield de keeper van Go Ahead Eagles voor de 24ste keer zijn doel schoon dit seizoen. Daarmee heeft hij het stokoude record van Tonny van Leeuwen verbroken. Zijn eerste reactie? ,,Ik keepte mijn minste wedstrijd van het seizoen. Ik ben heel zelfkritisch, dus kan er nog niet echt van genieten”, zei hij koeltjes voor de camera van ESPN.

Even later brak toch de lach door. ,,24 keer de nul, shit… Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Er komt zoveel op me af de laatste tijd, ik ben sprakeloos.” Van Leeuwen hield zijn doel vijftig jaar geleden, in het seizoen 1970/1971, 23 keer schoon namens het Groningse GVAV. Dat record is na vrijdagavond definitief uit de boeken dankzij de 20-jarige doelman van Go Ahead.

Die realiteit overstijgt in elk geval de stoutste dromen van Gorter. ,,Ik wilde dit seizoen gewoon lekker doorkomen en laten zien wat ik in petto heb. Dat het zou zo lopen, dat had ik echt niet verwacht nee.”

Quote 24 keer de nul, shit… Ik weet niet goed wat ik moet zeggen Jay Gorter, doelman Go Ahead Eagles

Daarmee leek hij al snel het chagrijn over zijn ietwat onzekere optreden te hebben verdrongen. ,,Met hoge ballen vond ik het nog wel oké, maar aan de voet was het slecht van mij vanavond. Ik vond ons als gehele ploeg eigenlijk niet goed, maar ook op vechtlust winnen we dit soort potjes.”

Toekomst

En nu, weet hij al meer over zijn toekomst? ,,Dat stop ik nog even in de doofpot”, zei hij cryptisch... ,,Ik ben blij met de speelminuten die ik hier krijg en moet goed nadenken over wat de beste keuze is voor mijn toekomst en carrière. Daar ga rustig de tijd voor nemen.”