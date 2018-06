Doelman Stevens van GA Eagles naar Excelsior

Stevens moet alleen nog medisch worden gekeurd in Rotterdam, waar eerder ook Maarten de Fockert -afgelopen seizoen tweede doelman in Deventer - ook tekende. ,,Het klinkt als een cliché, maar het gevoel bij Excelsior was meteen goed’’, zegt Sonny Stevens op de site van de Rotterdamse club. ,,Excelsior was heel vroeg met hun belangstelling in mij en ik heb toen een gesprek gehad met algemeen directeur Ferry de Haan en keeperstrainer Ronald Graafland. Hun verhaal over hoe de club werkt, sprak mij erg aan.’’