Doelman uit Litouwen met verleden bij AS Roma op proef bij GA Eagles

Daarmee houdt het maar niet op met stagiairs in het vreemdelingenlegioen bij de Deventer profclub. Švedkauskas is al de zevende voetballer die zijn kunsten mag vertonen in de proeftuin van Terwolde. Ook Dabney dos Santos, Elmin Heric, Giovarny Sluiters en de Uruguayaan Osvaldo Forestero jagen nog op een plekje in het keurkorps wat terugkeert in de eredivisie. Piet Velthuizen en Moritz-Broni Kwarteng hebben hun spullen alweer gepakt inmiddels.