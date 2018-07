Doelman Verhulst maakt debuut tegen Jong Almere City FC

GA Eagles toont veerkracht in Almere; 2-2 na 2-0 achter­stand

28 juli Go Ahead Eagles heeft een gelijkspel overgehouden aan het besloten oefenduel met Almere City FC. De Deventer ploeg kwam op een bijveld naast het Yanmar Stadion op een 2-0 achterstand te staan. Maar na een matige eerste helft toonde Go Ahead veerkracht en eindigde de tweede serieuze test in de voorbereiding in 2-2.