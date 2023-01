Doelpuntenmaker Adekanye wil nu graag een keer wedstrijd volmaken bij GA Eagles

Andries Noppert verrast met WK-selectie: ‘Het was makkelij­ker om te kiezen voor keepers van grote clubs’

Andries Noppert is de enige keeper die momenteel in vorm is, zei Louis van Gaal tijdens de persconferentie over de WK-selectie. De doelman van Heerenveen is ‘supertrots’ op zijn uitverkiezing.

11 november