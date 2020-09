Done-deal: verdediger Bakker tekent contract bij Go Ahead Eagles

UPDATEGo Ahead Eagles heeft zich versterkt met Justin Bakker. De 22-jarige verdediger is transfervrij en heeft donderdagochtend een medische keuring ondergaan. Hij tekent een contract voor een jaar in de Adelaarshorst (met de optie voor nog een seizoen).

,,Achterin hadden we echt nog wat nodig en ik wilde hem er graag bij hebben’’, vertelde trainer Kees van Wonderen. ,,Een linkspoot, die zowel in het centrum als linksback uit de voeten kan. Hij heeft zijn opleiding genoten bij AZ en ervaring in de eerste divisie. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij de jeugd van Oranje.’’

Aanpassing

Bakker was de afgelopen weken op proef bij GA Eagles, waar hij een gedegen indruk achterliet. Van Wonderen liet zondag al doorschemeren dat hij de voormalig jeugdspeler van Ajax wilde toevoegen aan zijn selectie en zette grootaandeelhouder Alex Kroes aan het werk om de financiële plooien glad te strijken met Bakker. Daar slaagde GA Eagles nu dus in.

,,Ik moet zeggen dat ik me redelijk snel heb aangepast aan het niveau en voor mijn gevoel niet ver achter loop qua conditie en fitheid‘’, aldus Bakker op de clubwebsite. ,,Komt waarschijnlijk ook doordat ik de hele zomer heb doorgetraind voor mezelf. En het is natuurlijk altijd prettig als je goed wordt opgevangen door de spelersgroep.‘’

AZ

Bakker moet vooralsnog de leemte opvullen als een van de centrumverdedigers – Sam Beukema of Jeroen Veldmate – wegvallen bij GA Eagles. De Noord-Hollander kan zowel in het hart van de verdediging als op de linkerkant uit de voeten. ,,Ik ben een verdediger die niet alleen in staat is om zijn mannetje uit te schakelen, maar ook met passes en met mijn aanvallende kwaliteiten het team wil helpen‘’, verklaarde Bakker. ,,Een voetballende verdediger, dus. Wat dat betreft verwacht ik dat GA Eagles, een aanvallend spelend team, goed bij me past.”

Bakker speelde met Jong AZ al 76 wedstrijden in de eerste divisie, waarin hij één keer scoorde (tegen NEC). Ook speelde hij negen jeugdinterlands voor Oranje.

Justin Bakker in actie namens Jong AZ © Orange Pictures