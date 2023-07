Door fraaie treffer Bobby Adekanye wint GA Eagles in eerste oefenwedstrijd van PAOK

Go Ahead Eagles is de oefencampagne zaterdagmiddag begonnen met een 2-1 overwinning op PAOK. De Grieken kwamen net na rust terug van een achterstand, maar met een prima goal schonk Bobby Adekanye zijn ploeg alsnog de zege.

Trainer René Hake kiest in het snikhete Zutphen voor twee elftallen, waarbij er in de eerste helft ruimte is voor onder andere Darío Serra en Luca Everink om de eerste minuten van het seizoen te maken. In het eerste half uur zijn beide keepers zo ongeveer werkloos, wat wil je ook onder deze temperaturen. Het is langs de lijn al zweten geblazen en vooral blijven drinken en smeren, de situatie op het veld laat zich raden.

Goal en blessure

Er zijn dan ook drinkpauzes te over en net voor de tweede drinkpauze van de dag slaat Go Ahead Eagles toe. Een kopbal van Isac Lidberg lijkt niet hard genoeg, maar via Sylla Sow hobbelt de bal alsnog binnen. Dat heeft de spits zelf amper door, maar hij is wel goed voor het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen. Een tegenvaller is er in de eerste helft ook, als Jamal Amofa naar de grond gaat voor een blessurebehandeling. Hij kan niet verder en wordt vervangen door jeugdspeler Hugo Lacroix.

In de tweede helft blijft alleen keeper Jeffrey de Lange staan, de overige tien spelers van Go Ahead Eagles zijn nieuw. Zij incasseren al razendsnel de gelijkmaker, omdat PAOK-aanvoerder Stefan Schwab vogelvrij raak kopt. Dat is een aanzet voor een sterkere helft van de Grieken, die zelfs nog dicht in de buurt van een voorsprong komen. De Lange dankt echter de lat.

Keurige krul

Het lijkt er niet echt op dat Go Ahead Eagles deze eerste oefenwedstrijd gaat winnen, maar twintig minuten voor tijd is daar ineens Bobby Adekanye. De buitenspeler besluit uit het niets uit te halen en met een keurige krul brengt hij zijn ploeg voor de tweede keer deze middag aan de leiding.

Die treffer blijkt voldoende voor de eerste zege van het seizoen. Belangrijker is dat veel selectiespelers, buiten de geblesseerden Gerrit Nauber, Evert Linthorst, Rashaan Fernandes en nieuweling Thibo Baeten om, de eerste minuten in de benen hebben. Al blijft het natuurlijk leuker om die eerste stappen van het nieuwe seizoen te bekronen met een zege.

Go Ahead Eagles - PAOK Saloniki 2-1 (1-0). 35. Sylla Sow 1-0, 47. Stefan Schwab 1-1, 70. Bobby Adekanye 2-1.

Opstelling GA Eagles eerste helft: De Lange; Everink, Amofa (31. Lacroix), Saathof, Kuipers; Blomme, Llansana, Breum, Serra; Lidberg, Sow. Opstelling GA Eagles tweede helft: De Lange; Deijl, Derksen, Kramer, James; Rommens, Smits, Adekanye, Aventisian; O. Edvardsen, V. Edvardsen.