Dordrecht geen geliefd uitstapje voor voetballers GA Eagles

GA Eagles speelde in totaal 27 wedstrijden bij FC Dordrecht en voorganger DS’79. Slechts vier keer werd er een overwinning mee de bus ingenomen. Liefst vijftien keer hield Dordt de buit in eigen stadion aan de Krommedijk. Ook het doelsaldo spreekt boekdelen: 63-28 in het voordeel van de Dordtenaren.

Laatste zege

De laatste overwinning van GA Eagles dateert van 1 december 2006: 1-2. Sindsdien werd er in competitieverband acht keer niet gewonnen. Het dieptepunt beleefde Go Ahead in 2001 toen FC Dordrecht in eigen huis gehakt maakte van de Deventenaren: 8-0. Overigens kende GA Eagles dat trucje ook. Negen jaar later won GA Eagles zelf in eigen huis met 8-0 van Dordrecht, dat eerder dit seizoen in Deventer met 0-3 te sterk was.