Dordrecht lijkt prima medicijn voor snel herstel GA Eagles

De Zuid-Hollanders wachten al ruim zeven maanden op een uitoverwinning in de eerste divisie. De laatste Dordtse winst op vreemde bodem was eind maart, op bezoek bij FC Emmen. Ook kreeg de ploeg van trainer Gérard de Nooijer - die dit seizoen ook thuis pas één keer won, tegen Cambuur - al elf wedstrijden op rij een doelpunt tegen. Het lijkt koren op de molen van GA Eagles, dat de favoriet is tegen de laagvlieger, zeker in een goed gevuld eigen stadion.

Aardige resultaten

Go Ahead pakte ‘slechts’ achttien keer de volle buit, waarvan dertien keer in eigen stadion. Van de laatste vier ontmoetingen in De Adelaarshorst won FC Dordrecht er twee, waaronder vorig seizoen met 0-3.

De grootste zege van Go Ahead werd in 2010 geboekt toen de Deventenaren na een loepzuivere hattrick van Luis Pedro met 8-0 wonnen in het eigen onderkomen.