Douglas op stage in Duitsland; Ross blijft langer bij GA Eagles

Frank Ross blijft ook na het weekeinde bij Go Ahead Eagles. De proefspeler uit Schotland heeft zijn stage met nog eens een week verlengd. Douglas Texeira was een opvallende afwezige, vrijdag op de training; hij bivakkeert in Duitsland.

Het lijkt erop dat meer clubs hun pijlen richten op de Braziliaans/Nederlandse verdediger die sinds juli meetraint in Deventer. Hoewel hij fysiek nog wat achterstand heeft, maakte Douglas bij GA Eagles in de oefenwedstrijd van zondag tegen Telstar een prima indruk. Douglas was gisteren en vandaag op proef bij een club uit de tweede Bundesliga, die de Braziliaans/Nederlandse verdediger wil testen qua fitheid. In het weekeinde keert Douglas terug in Nederland.

In de Adelaarshorst zit Douglas voorlopig nog in de wachtkamer en lijkt de kans op een contract voorlopig uiterst klein. GA Eagles richt zich op een aanvallende middenvelder en kijkt daarna wat er financieel nog mogelijk is op spelersgebied. Zo lijkt een extra aanvaller geen overbodige luxe.

Frank Ross

Frank Ross blijft voorlopig wel bij GA Eagles. Het was de bedoeling dat Ross maandag weer op het vliegtuig naar Schotland zou stappen, maar zowel de Deventer club als Ross zien voorlopig wel muziek in de samenwerking. Hoewel hij in het duel met Telstar van zondag vooral fysiek nog tekort kwam, toont Ross op de trainingen in Terwolde aan dat hij wel degelijk kan voetballen. Het was voor trainer Kees van Wonderen voldoende om de proefperiode tot en met de wedstrijd tegen Heracles (zaterdag 14 augustus) te verlengen. Bij GA Eagles traint hij sinds eind juli mee.

Ross genoot zijn opleiding bij Aberdeen, dat hem de afgelopen seizoenen verhuurde aan Greenock Morton en Ayr United. In die periodes werd Ross veelal geteisterd door blessures.

Volledig scherm Frank Ross © W Vzoeren