Dramatisch rapport voor GA Eagles na echec in Velsen

Hamdaoui wil ongelijk van GA Eagles alsnog aantonen

3 november Voetballer Mohamed Hamdaoui kijkt niet om in wrok en koestert warme herinneringen aan GA Eagles. Toch wil de gewezen aanvaller het ongelijk van de Deventer beleidsbepalers vrijdagavond best nog even aantonen bij het verrassende Telstar. ,,Ik vind dat me onrecht is aangedaan. Deze strijd kon ik niet winnen.