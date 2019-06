Dramatisch slot van seizoen voor jeugd GA Eagles

GA Eagles O19 verloor woensdagavond in de nacompetitie van Koninklijke HFC (2-3) waarmee het doek is gevallen voor de ploeg van trainer Jan Kromkamp. De oudste junioren, met Zakaria Eddahchouri, Olaf Kok en Samuel Wakana in de basis, volgden daarmee het voorbeeld van de O17 dat zaterdag al degradeerde. Beide ploegen waren veroordeeld tot de nacompetitie na een zevende plaats in de uit de eerste divisie laag.

Op voorsprong

GA Eagles O19 kwam in Wesepe nog wel twee keer op voorsprong. Voor rust was het Kok die de score opende, waarna in de tweede helft Eddahchouri voor de 2-1 zorgde. Het bleek niet voldoende voor de winst, want de Haarlemse ploeg boog het treffen om in een 2-3 zege. Kon. HFC speelt nu in de volgende ronde tegen AFC, GA Eagles moet het komend seizoen in de tweede divisie proberen.