Drie keer verlies, driemaal gelijk, wint GA Eagles nu drie keer van FC Utrecht?

De laatste drie eredivisie-duels tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werden allemaal afgesloten met een gelijkspel. De meest recente ontmoeting in Utrecht dateert van 11 december 2021, destijds eindigde het in 0-0. In datzelfde seizoen werd het in Deventer 1-1. Het laatste onderlinge treffen stond 15 januari op het programma in Deventer. Na 13 minuten spelen was het al 1-2 voor Utrecht, vervolgens redde Sylla Sow in de 90ste minuut een punt voor Go Ahead Eagles: 2-2.