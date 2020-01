Drie voetbalbonden zijn het eens: Ahannach inzetbaar voor GA Eagles

Daarmee is de papieren soap rond Ahannach na elf dagen afgerond. De 24-jarige voetballer had zijn contract weliswaar afgekocht bij Brighton & Hove Albion, de Britse Premier Leagueclub moest zijn vertrek wel op papier bekrachtigen bij de internationale transfercommissie. Het was een gecompliceerde overeenkomst vanwege de betrokkenheid van de Belgische, Engelse en Nederlandse voetbalbond. Ahannach stond immers onder contract in Brighton en was door die club in de eerste seizoenshelft verhuurd aan het Brusselse Royal Union Sint-Gillis. De papieren zijn nu in orde bevonden, waarmee oud-Spartaan Ahannach is vrijgegeven en inzetbaar is voor GA Eagles.