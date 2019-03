Driepunter voor even slordig als effectief Go Ahead

Go Ahead Eagles heeft zonder groots te spelen drie punten overgehouden aan het uitduel met FC Dordrecht. Het veldspel was ondermaats, maar efficiënt was de Deventer ploeg vrijdagavond wél. Dankzij goals van Jaroslav Navrátil (twee) en Thomas Verheydt, werd een zege geboekt: 1-3.

De eerste helft viel als volgt samen te vatten voor Go Ahead: twee kansen, twee doelpunten. De bezoekers toonden zich uiterst effectief. Al na zes minuten was het raak aan de Krommedijk. Na een fraaie dieptepass van Gino Bosz rondde Jaroslav Navrátil beheerst af met een halfvolley: 0-1. Een opsteker voor de rechtsbuiten, die na een sterke eerste seizoenshelft wat was weggezakt na de winterstop.

Wereldredding

Oussama Zamouri bracht de ‘Schapenkoppen’ snel langszij. Na slecht verdedigen van Bosz, stond de aanvaller ineens vogelvrij voor doelman Hobie Verhulst: 1-1 na tien minuten. De thuisploeg had vervolgens kansen op meer, maar Verhulst voorkwam met een wereldredding dat spits Joël Zwarts van dichtbij scoorde en keerde even later een leep schot van Renny Smith.

Na een half uur zette Thomas Verheydt Go Ahead pardoes weer op voorsprong, bij de tweede mogelijkheid van de Deventer ploeg. Op aangeven van Bruno Andrade knikte de spits knap raak: 1-2. Met zijn tiende seizoenstreffer kwam Verheydt op gelijke hoogte met clubtopscorer Richard van der Venne.

Slordigheden

Go Ahead speelde afgelopen zondag een ijzersterke tweede helft tegen FC Twente, maar slaagde daar in Zuid-Holland bepaald niet in. Het veldspel werd gekenmerkt door veel slordigheden en FC Dordrecht was de gevaarlijkste ploeg. Zamouri was halverwege de tweede helft dicht bij de 2-2, maar zijn schot scheerde rakelings naast.

Go Ahead stond redelijk onder druk, maar echt in gevaar kwam de ploeg niet meer. En Navrátil zorgde in de blessuretijd met zijn tweede doelpunt voor de beslissing, met een strakke schuiver in de hoek: 1-3.

FC Dordrecht – Go Ahead Eagles 1-3 (1-2). 7. Jaroslav Navrátil 0-1, Oussama Zamouri 1-1, 30. Thomas Verheydt 1-2, 90+2. Navrátil 1-3.

Scheidsrechter: Bijl.

Toeschouwers: 1711.

Gele kaart: Stans (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Groenbast, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx (88. Bliek), Van Moorsel; Navrátil, Verheydt (69. Van der Venne), Andrade (46. Dekker).

Bakx wordt door trainer John Stegeman aan de kant gehouden. De coach van GA Eagles kiest voor controleur Jeff Stans en de aanvallend ingestelde Paco van Moorsel en Istvan Bak op het middenveld.

In de verdediging maakt Joey Groenbast zijn debuut in de basis dit seizoen. De rechtsback kwam eind februari als invaller al wel een half uur in actie tegen Sparta.

GA Eagles verloor in de laatste tien wedstrijden slechts twee keer in Dordrecht. De Deventenaren vallen in uitwedstrijden dit seizoen sowieso op: net als FC Twente en Jong Ajax scoorde Go Ahead tot dusver in elke uitbeurt. Eerder dit seizoen in Deventer wist Go Ahead met 2-1 te winnen van de Dordtenaren.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Groenbast, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van Moorsel; Navrátil, Verheydt, Andrade.