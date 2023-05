Dromen van Kecskeméti TE en FK Aktobe: dit is voor GA Eagles de route naar Europa

Go Ahead Eagles naar de Conference League, het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Op de slotdag van de competitie wordt de strijd om het laatste ticket voor de play-offs, dat naar de nummer acht in de eindstand gaat, beslist. Dit is wat er voor de ploeg uit Deventer moet gebeuren om Europa in te gaan.

Het allerbelangrijkste voor Go Ahead Eagles? Zondag winnen van concurrent SC Heerenveen. Lukt dat niet, dan kunnen alle dromen de prullenbak in en eindigt het seizoen voor Go Ahead Eagles in Friesland. Alleen bij een zege gaan de Deventenaren immers voorbij SC Heerenveen, de huidige nummer acht. Doelsaldo is geen onderwerp, want op dit moment staan de teams wat dat betreft gelijk (-8).

Als Go Ahead Eagles wint in Heerenveen, moet het de blik richten op Leeuwarden. Daar speelt nummer negen RKC tegen het al gedegradeerde SC Cambuur. Ook daar is het scenario voor Go Ahead Eagles duidelijk: RKC mag niet winnen. Komen de Waalwijkers daar wel tot een zege, dan kan Go Ahead Eagles een Europese trip sowieso uit het hoofd zetten.

Dromen mag

Over die Europese trip gesproken. Als Go Ahead Eagles de play-offs haalt en wint, komt het terecht in de tweede voorronde van de Conference League. Mogelijke tegenstanders? Een hele lijst met clubs, waaronder Kecskeméti TE uit Hongarije en FK Aktobe uit Kazachstan. Om nog even verder te filosoferen en met potlood in de agenda te zetten: speeldata zijn 27 juli en 3 augustus.

