Droste en Mulenga terug in selectie GA Eagles voor duel met NEC

De Nijmegenaren zijn vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) de laatste gast in stadion de Adelaarshorst tijdens de reguliere competitie. Go Ahead Eagles plakt er in de play-offs om promotie naar de eredivisie minimaal een wedstrijd in eigen stadion aan vast. Worden NEC en komende week Excelsior verslagen (en gaat nummer twee De Graafschap niet in de fout tegen Jong Ajax en Helmond Sport), dan treft de ploeg van Van Wonderen in de kwartfinale van de play-offs de nummer acht van de ranglijst. Dat wordt voor 99 procent zeker Roda JC.