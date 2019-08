Droste neemt aanvoerdersband bij GA Eagles over van Veldmate

VOORBESCHOUWING Van Iperen en Bliek starten in seizoensou­ver­tu­re GA Eagles

8 augustus Donny van Iperen maakt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de seizoensouverture tegen MVV zijn officiële debuut voor Go Ahead Eagles. De van Telstar overgekomen centrale verdediger is de vervanger van Jeroen Veldmate, die ontbreekt met een achillespeesblessure.