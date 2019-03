Drukke maanden voor Bosvelt en GA Eagles; content over Baas en Lelieveld

De selectie van Go Ahead Eagles zal de komende maanden een flinke metamorfose ondergaan. Van in totaal zestien spelers loopt de verbintenis na dit seizoen af, terwijl ook nog een zweem van onduidelijkheid hangt rond de toekomst van Vitesse-huurling Julian Lelieveld en Gor Agbaljan (amateurcontract).

De eerste tien spelers hebben woensdag helderheid gekregen van Go Ahead. Hun aflopende contract werd formeel opgezegd door de club uit Deventer. Onder hen de vijf basisspelers Gino Bosz, Bruno Andrade, Istvan Bakx, Paco van Moorsel en Jeff Stans. Ook het vijftal Sam Beukema, Vince Gino Dekker, Orhan Džepar, Joey Groenbast en Dennis Hettinga kan voor komende maandag een ontslagbrief op de mat verwachten.

Ruimte

Met het beëindigen van de aflopende contracten voldoet Go Ahead aan de wetgeving. Voor 1 april moet technisch manager Bosvelt de arbeidsovereenkomsten immers formeel opzeggen. Dat betekent echter niet dat de partijen dan ook daadwerkelijk uit elkaar gaan na het seizoen. Het geeft club en spelers wel de ruimte om verder te kijken dan de poorten van de Adelaarshorst. ,,Met sommigen zullen we op korte termijn in gesprek gaan over een eventuele verlenging’’, aldus Bosvelt. ,,Voor anderen geldt dat we het verdere verloop van het seizoen afwachten. Een definitief afscheid is het zeker nog niet.”

Eredivisie

Vooral omdat Go Ahead nog geen idee heeft op welk niveau de club komend seizoen actief is. Keuken Kampioen Divisie of eredivisie, het is een wereld van verschil voor Bosvelt die daarom een twee-sporenbeleid voert. De kans dat de contracten van bijvoorbeeld Bakx en Bosz komende maand alsnog worden verlengd, is dan ook zeker aanwezig. Een concrete aanbieding legt er ook voor het basisduo echter nog niet op tafel.

Lelieveld/Baas

Met de vleugelverdedigers Julian Lelieveld en Roland Baas wil Go Ahead graag door. De voormalig Heraclied Baas, die in Almelo al linksback was onder trainer John Stegeman, heeft al een voorstel tot verlenging gekregen. Ook over rechtsback Lelieveld is Bosvelt te spreken. ,,We zijn positief, maar ook afhankelijk van de plannen die Vitesse met Julian heeft.’’

Amateurs

Ook de contracten van de jongelingen Gor Agbaljan, Jairzinho Slijngard, Desney Bruinink, Jarno van den Bos, Giovanni Büttner en goalie Lars Jansen zijn deze zomer eindig. Omdat zij op amateurbasis actief zijn in de Adelaarshorst, geldt de deadline van 1 april niet. ,,Ik heb met hen ook gesproken en we kijken hoe de rest van het seizoen verloopt’’, aldus Bosvelt. ,,Daarna gaan we opnieuw om tafel.’’

Langer verblijf