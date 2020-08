Dubbele gevoelens bij trainers: Snoei baalt, Van Wonderen begripvol

Kees van Wonderen snapte de beweegredenen van de Deventer burgemeester Ron König rond de veiligheid met name buiten de Adelaarshorst wel. ,,Al mag het eigenlijk niet zo zijn dat randzaken domineren in besluitvorming’’, oordeelde de oefenmeester van GA Eagles. ,,Dit soort wedstrijden, ook een derby, moeten gewoon gespeeld kunnen worden. Zeker in de eerste divisie. Maar als de druk te groot wordt op autoriteiten en een relatief kleine organisatie als bij GA Eagles moet je er begrip voor hebben. Zeker als de veiligheid in het geding dreigt te komen.‘’

Ritme

Sportief is Van Wonderen - net als zijn Graafschap-collega en oud-Eagles-coach Mike Snoei - minder gelukkig met de afgelasting van het duel op 6 september. ,,Je wilt liever in een ritme blijven met je ploeg’’, zegt Van Wonderen, die na het openingsduel bij FC Dordrecht (zondag 30 augustus) een gat van 12 dagen moet overbruggen richting de wedstrijd op 11 september bij Cambuur. ,,Twee uitwedstrijden op rij om te beginnen inderdaad. Sportief is dit besluit jammer, maar het is zoals het is.’’

Altijd beladen

Snoei ging een stapje verder in zijn commentaar: ,,Ik hoop dat de KNVB hier geen gehoor aan geeft”, zegt De Graafschap-trainer. ,,Het is heel vervelend voor ons om zo aan de competitie te beginnen. Je wilt toch een regelmatig verloop van de competitie. Go Ahead had toch ook eerder kunnen reclameren, want het competitieprogramma is al een tijdje bekend. En ik zie niet in wat er een paar maanden later anders zou moeten zijn. Alle wedstrijden tussen De Graafschap en Go Ahead zijn beladen.”