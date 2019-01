Duel Cambuur-GA Eagles gaat vrijdagavond niet door

De wedstrijd Cambuur- Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie van vrijdagavond is afgelast. De Friese club en de gemeente Leeuwarden wilden geen risico's nemen met de veiligheid van spelers en fans.

Het kunstgrasveld in het Cambuur-stadion is na de sneeuw en ijzel extreem glad en daardoor te gevaarlijk om op te spelen. Eerder op de dag had de KNVB het veld nog goedgekeurd, maar de sneeuw, regen en ijzel gooiden vrijdagmiddag roet in het eten.

Behalve voor de spelers is ook het gevaar voor de supporters – er zijn ruim achtduizend kaarten verkocht voor het duel – groot. Vanuit Deventer reizen 250 supporters af naar Friesland.

De situatie op de weg is in het noorden van het land extreem. Het KNMI gaf vrijdag al een Code Oranje af voor de noordelijke provincies vanwege ijzel. Omroep Friesland rept op de eigen website van tientallen ongelukken, terwijl mensen in Leeuwarden spreken van een ijsbaan op de wegen in de Friese hoofdstad. Ook staan er op de snelwegen A32 en A31 lange files vanwege ongelukken en afgesloten weggedeeltes.

Riskant

De afgelasting zat er donderdag al een beetje aan te komen. Hoewel de selectie van Cambuur nog wel trainde in het Friese stadion, oordeelde trainer René Hake al dat hij het verouderde kunstgrasveld eigenlijk te riskant vond. Er zijn diverse hoogteverschillen wat het volgens de coach gevaarlijk maakt om te spelen met het winterse weer. ,,Het kan per meter verschillen, dat voel je als je op het veld loopt. Rond het zestienmetergebied is het ook niet goed”, liet Hake optekenen. ,,We moeten omgaan met verschillende soorten veld. Het is op sommige stukken wel oké en elders is het harder en onvoorspelbaar.’’