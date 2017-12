Duel GA Eagles kan doorgaan, definitief besluit om 19.00 uur

video Supporters GA Eagles halen duizenden kruiwagens sneeuw van het veld

12:28 De kans is groot dat de wedstrijd van dinsdagavond tussen Go Ahead Eagles en Jong PSV doorgaat. En dat is te danken aan de supporters die vanochtend hielpen het veld sneeuwvrij te maken. Onder het immense pak sneeuw ligt een vrij goede grasmat. In de loop van de middag neemt de Deventer club een definitief besluit.