Džepar is blij met zijn basisplek, maar hij kijkt nu al verder dan Go Ahead Eagles

‘Go Ahead Eagles gaat jeugd niet uit luiers scouten’

13 april Go Ahead Eagles gaat in de zoektocht naar jeugdig talent de komende jaren niet op jongere leeftijd spelertjes aan zich binden. Waar veel betaald voetbal organisaties, zoals eredivisionisten PEC Zwolle en Vitesse, in de regio al scouten bij jongetjes van 8 jaar, blijft Go Ahead Onder 13 het laagste in competitieverband actieve jeugdteam.