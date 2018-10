Džepar kopt schuldgevoel aan flarden en maakt goede sier bij zijn vriendin: ‘Overnachting is binnen’

Orhan Džepar was de wanhoop nabij. Maar vlak voor tijd maakte de linksbuiten van Go Ahead Eagles vrijdagavond alsnog de bevrijdende 1-0 tegen SC Cambuur (2-0 zege). ,,Ik had al drie kansen gemist. Het zal toch niet hè, dacht ik. Blijft het 0-0 omdat ik het niet afmaak… Dat ik dan alsnog scoor, voelt zeker als een bevrijding.”

Dat bleek wel uit zijn manier van juichen. Met twee ferm gebalde vuisten. En zelfs van een afstandje was te zien dat hij het uitschreeuwde van vreugde. ,,Pfoe, ja, daar kwam wel wat emotie los. Ik had echt de pest in mijn lijf over al die gemiste kansen. Voor rust had ik al kunnen scoren, en in de tweede helft kreeg ik eerst een aardige kopkans en vervolgens na een dieptepass op maat van Gino Bosz miste ik opnieuw in kansrijke positie. Ik had me echt schuldig gevoeld als het 0-0 was gebleven.”

Man of the match

Maar één doelpunt veranderde die stemming dus naar opperste euforie. En dan ook nog door ‘match legend’ Hennie Spijkerman verkozen worden tot man van de wedstrijd. Džepar lacht: ,,Ik had het er maandag nog over met mijn vriendin. We waren samen bij Thermen Bussloo en ik zei tegen haar: ‘Als ik nou eens man of the match word, dan kunnen we hier samen een keer genieten van een gratis overnachting.”

Blije vriendin

Deze prijs, die aan de uitverkiezing tot man of the match hangt, heeft hij een kleine week later dus al te pakken. ,,Na het laatste fluitsignaal liep ik direct naar haar toe, ze zit altijd op de Leo Halle-tribune. ‘Die overnachting is binnen, riep ik’. Erg mooi dat het in één week precies zo loopt. Ja, ik heb haar zeker blij gemaakt, haha.”