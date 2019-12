Džepar maakt in Helmond nieuwe start na vijf jaar GA Eagles

reactieVoor Orhan Džepar was het treffen met Helmond Sport een weerzien met oude bekenden. Na vijf jaar Go Ahead Eagles verruilde de middenvelder de Koekstad afgelopen zomer voor een stulpje in Helmond.

Džepar had de datum van Helmond Sport-Go Ahead Eagles – net zoals teamgenoten Jeff Stans en Givan Werkhoven –al met hoofdletters in de agenda gezet. ,,Leuk om tegen ze te spelen’’, vertelde de 23-jarige oud-inwoner van Eefde, die zijn coach Wil Boessen in de aanloop naar het duel van waardevolle informatie voorzag over Go Ahead Eagles. ,,Sam Beukema is een goede vriend van me. Met hem heb ik deze week wel regelmatig op Facetime gezeten. Bleef allemaal heel vriendelijk, hoor. In het veld probeerde ik hem wel een beetje uit z’n spel te halen, maar daar reageerde hij niet op.’’

Nieuwe omgeving

Džepar noemde zijn entree afgelopen zomer bij Helmond Sport een ‘frisse start’. ,,Ik heb vijf jaar bij Go Ahead Eagles gezeten. Het was wel een keertje tijd om te gaan. Nieuwe omgeving, frisse mensen. Ik kwam hier om veel te spelen en dat is tot nu toe gelukt. Ik heb het naar m’n zin, woon hier nu in Helmond samen met m’n vriendin. We hebben een leuke spelersgroep. In de wedstrijden valt het jammer genoeg nog vaak net de verkeerde kant op voor ons.’’

Kansen