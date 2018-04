Džepar na sterke rentree: ik had op meer kansen gerekend

Hoewel Go Ahead Eagles vrijdagavond voor de vierde keer op rij ten onder ging in de Jupiler League, was er één speler die met de borst vooruit door de catacomben van de Adelaarshorst wandelde na de 1-3 nederlaag tegen FC Eindhoven. Orhan Džepar, middenvelder van beroep, maar pas voor het eerst dit seizoen in die hoedanigheid ingezet bij de Deventer hoofdmacht.

Wat had hij er lang naar gesmacht. Eindelijk weer eens lekker ballen in het eerste elftal. Maar dan wel op zíjn positie, en niet als veredelde linksback. Want dat is de enige positie waarop hij in het begin van dit seizoen – sporadisch - werd ingezet, nog onder trainer Leon Vlemmings. ,,Uiteraard ben ik blij als ik mag spelen. Maar ik ben natuurlijk geen linksback, ik mis startsnelheid om op die positie uit de voeten te kunnen.”

Gefrustreerd

Ook onder Jan van Staa kwam Džepar maar niet aan het voetballen. ,,Dat heeft me wel gefrustreerd, ja. Ik had op zijn minst op een paar invalbeurten gerekend. Daarom ben ik erg blij dat ik vanavond eindelijk weer de kans kreeg om me te laten zien, op mijn favoriete positie. Ik denk dat ik tevreden mag zijn, al had het hele team het erg zwaar na de gelijkmaker van FC Eindhoven in de tweede helft. Dat we bijna de hele wedstrijd met tien man moesten spelen (na rood voor Givan Werkhoven in de zevende minuut, red.), heeft ons opgebroken.”

Helder

De vierde nederlaag op rij voor Go Ahead ten spijt, overheerste bij Džepar wel een gevoel van tevredenheid. ,,Op persoonlijk vlak zeker, ja”, erkende de middenvelder uit Eefde, die zijn droomdebuut voor Go Ahead nog helder voor de geest heeft. In augustus 2015 maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de Adelaarshorst tegen Telstar (5-0) en hij scoorde meteen.

,,Er was toen veel om te doen. De eerste exponent van de nieuw opgezette jeugdopleiding. En dan ook nog scoren bij je debuut. Helaas ben ik daarna nooit echt doorgebroken. Had ook te maken met de promotie naar de eredivisie in dat seizoen. Er kwamen vanzelfsprekend veel nieuwe spelers en het was voor mij het beste om me te laten verhuren. Bij Telstar ben ik sterker geworden en heb ik veel ervaring opgedaan.”

Valse start