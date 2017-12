Džepar vindt in donkere maand eindelijk de spotlights

Na zijn prima optreden tegen Jong FC Utrecht (0-0) staat Džepar vanavond in Den Bosch voor de tweede keer in vijf dagen aan de aftrap. ,,Hier heb ik al die maanden zo hard voor gewerkt’’, meldt Džepar, die al sinds de voorbereiding in juli kampt met fysieke kwalen. ,,Ik baal van die start, want die heeft me heel lang achtervolgd. Maar goed, eindelijk heb ik nu geen last meer en dan is dit de beloning. Deze basisplek, bij mijn club, wil ik nu ook echt vasthouden.’’

Verdediger

Opmerkelijk genoeg wel weer als linkerverdediger, de positie waar Leon Vlemmings hem liever niet meer ziet. De trainer ziet in Džepar een middenvelder en vertelde hem vorige week dat hij zich daarop ook moest richten. Amper vijf dagen later vindt hij zichzelf terug als linksback voor de zieke La’Vere Corbin-Ong. ,,Zo snel kan het gaan… Verdedigend moet ik nog wel wat beter worden, want ik kan het lastig krijgen als er een snelle rechterspits tegenover me staat. Met mijn voetballende kwaliteiten kan ik veel compenseren. Ik moet me goed positioneren en gewoon slimmer zijn dan de aanvaller.’’

Ommekeer